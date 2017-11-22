زعيم كوريا الشمالية يحظر «المرح» ويعاقب عسكريين كباراً

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أفادت تقارير إعلامية أمس، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أعلن حظر عدد من أمور «المرح واللهو والمشروبات الروحية» في البلاد مثل الغناء والرقص. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن سلطات بيونج يانج حظرت أي تجمعات تتعلق بالغناء أو الرقص أو غيرها من وسائل التسلية. وكشف المصدر ذاته، أن السلطات الكورية الشمالية لم تعلل قرار الحظر ولم تقدم أي توضيحات لسكان البلاد. ويأتي الحظر بعد أشهر قليلة من إلغاء مهرجان بيونج يانج السنوي المخصص لمشروب «الجعة». وتشهد كوريا الشمالية رقابة مشددة على المواطنين والمواطنات، حيث يمنع سفرهم إلى دول أخرى، كما يمنع استخدامهم «الإنترنت» أو تصفح مواقع عالمية، مثل «جوجل» و«فيسبوك» و«تويتر».

من جهتها، ذكرت مخابرات كوريا الجنوبية أن بيونج يانج اتخذت قرارات عقابية بحق عدد من كبار المسؤولين العسكريين، وذلك بعد تفقد المكتب السياسي العام للجيش الشمالي، وهو هيئة مسؤولة عن ضمان ولاء العسكريين لنهج الحزب الحاكم. وطال هذا الإجراء، حسب المعطيات الواردة، زعيم المكتب هوانج بيونج سو، ونائبه كيم فون هونج، دون الكشف عن نوع عقوبتهما، ذلك انعكاساً للصراع على النفوذ بين المقربين من زعيم البلاد.

بالتوازي، ذكرت الخارجية الصينية أمس، إنها تأمل في أن تتمكن جميع الأطراف من الإسهام في حل الأزمة بشبه الجزيرة الكورية بالوسائل السلمية، بعد أن أعادت الولايات المتحدة إدراج كوريا الشمالية على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقد رحبت كوريا الجنوبية واليابان بإعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج بيونج يانج على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالتا إن ذلك سيزيد الضغط على الأخيرة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.