ترامب بصدد حل مؤسسته الخيرية لتجنب «المشاكل»

واشنطن (وكالات)

كشفت وسائل إعلام أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحل مؤسسته الخيرية التي اعترفت العام الماضي بخرق القوانين الفدرالية المتعلقة بـ«التعامل الذاتي»، وذلك فور اختتام التحقيق بالقضية. وتعهد ترمب في ديسمبر الماضي، بإغلاق المؤسسة لتجنب أي تضارب في المصالح، بعد أن تم الكشف عن قيامها بمساهمة سياسية وتسويات في نزاعات قانونية وشراء صورة كبيرة للرئيس واشتراكها في تعاملات أخرى تحوم حولها التساؤلات. وذكرت شبكة «إن بي سي» أن المؤسسة أعلنت في إقرار ضريبي جديد، نيتها الإغلاق، وهي تسعى للحصول على موافقة لتوزيع الأموال المتبقية الموجودة في حساباتها. أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد أوردت أن أحد نوادي الغولف التي يملكها ترامب، أعاد دفع أكثر من 158 ألف دولار إلى المؤسسة من أجل أموال استخدمت في تسوية قضائية ضد النادي.

وأبلغ متحدث باسم المؤسسة شبكة «إن بي سي» أن المنظمة الخيرية التي تملك أقل من مليون دولار «تتطلع إلى توزيع أصولها الباقية في أقرب وقت ممكن لمساعدة عدة منظمات خيرية مؤهلة».