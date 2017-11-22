نجمة «نولتي» على رصيف الفن بهوليوود

لوس أنجلوس (أ ف ب)

انضم نيك نولتي إلى نجوم كبار آخرين بتدشينه نجمة خاصة به على رصيف الفن في هوليوود.

وكوفئ الممثل، البالغ 76 عاماً، بذلك على مسيرته الممتدة على نصف قرن التي حاز خلالها مكافآت عدة، وثلاثة ترشيحات للفوز بجائزة أوسكار.

وقال الممثل المعروف بصوته الأجش، وقد ارتدى بزة وأرخى لحية طويلة: «قبل أن أصبح ممثلاً كنت آتي أحياناً إلى هنا لرؤية هذه النجمات، وكانت تذكرني بالأشخاص الذين تمثلهم وقصصهم وأفلامهم.. وهو لشرف عظيم لي أن أحصل على هذا التكريم».

ولد نيك نولتي في الثامن من فبراير 1941 في أوماها في ولاية نبراسكا، وانتقل إلى كاليفورنيا بعد الانتهاء من دراسته السنوية، وانضم إلى جامعة باسادينا قرب لوس أنجلوس، حيث مارس كرة القدم الأميركية.

واشتهر نولتي بتأديته أدوار أشخاص مضطربين أو يعانون أزمات نفسية.

ومن أشهر أفلامه «48 اورز» (1982) و«كايب فير» (1991).

وهو يمثل راهناً في المسلسل الكوميدي «جرايفز».

وقد شارك كذلك في أفلام مثل «ذي برينس اوف تايدز» (1991)، و«افليكشن» (1997).