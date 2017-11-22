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الإمارات تشارك في «دولي الرباط للدبلوماسية الثقافية»
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

محمد نجيم ( الرباط)

تشارك الإمارات في المهرجان الدولي للثقافة الدبلوماسية والشعر الإنساني، الذي ينطلق في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري في العاصمة المغربية، الرباط، تحت شعار «القصيدة فضاء للمُثاقَفة والتَّفاعُل»، وتنظمه الجامعة المغربية للشعر، بتعاون مع وزارة الثقافة المغربية.

وبالإضافة إلى المشاركة الإماراتية، يشارك شعراء ونقاد وأدباء، من مصر وتونس وفلسطين وسوريا والجزائر وموريتانيا وإيطاليا والفلبين وماليزيا والمكسيك والهند وغانا وكندا ورومانيا وبولونيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب المغرب البلد المنظم للتظاهرة.

     
 

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