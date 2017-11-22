«حكاية» تحتفي بالتنوع الإماراتي بالشعر والموسيقا

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم «مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي» في الخامس من ديسمبر المقبل، الجزء الثالث من الأمسية الثقافية الفنية «حكاية» تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48. و«حكاية» هي أمسية ثقافية فنية تجمع فنانين إماراتيين ومقيمين في الدولة، لتقديم إرث بلادهم الثقافي والتاريخي من خلال مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والشعرية والموسيقية.

وقال بيل راغين المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «نحن متحمسون للغاية لتقديم هذه المجموعة المتنوعة من الفنانين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه ثمرة تعاون يهدف لتوسيع قاعدة الفنانين الذين يتواصلون مع الجمهور من خلال منصاتنا، وكانت النتيجة مجموعة من الفنانين يقدمون لوحة متكاملة لمختلف عناصر المشهد الإماراتي التي تتنوع فيما بينها، من حيث الأنماط والأساليب الفنية والخلفيات الثقافية، إلا أنها تحتفي معاً بالمجتمع الفريد الذي أنشأته دولة الإمارات، والإرث المستمر لمؤسس الأمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».