معرض الألعاب الشعبية الإماراتية.. تلوين زمن البراءة

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في مركز القطارة للفنون بالعين، معرضاً مبتكراً يحتفي بالألعاب الشعبية الإماراتية من وجهة نظر فنية معاصرة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري ولغاية 7 يناير القادم.

يقدم المعرض رؤية معاصرة لزمن البساطة، من خلال أعمال فنية لفنانين من الإمارات تم تكليفهم بها مسبقاً هذا العام، حيث يقدم الفنانون أعمالاً مرتبطة بالألعاب الشعبية التي كان يمارسها الأطفال في المجتمع الإماراتي قديماً، والتي ابتكرتها العقول الصغيرة بهدف التسلية وباستخدام المواد المتاحة، ومع الوقت أضحت تلك الألعاب جزءاً أصيلاً من التراث المحلي.

ويسلط هذا المعرض الضوء على ست ألعاب شعبية هي، (التيلة وحبيل الزبيل والدسيس والَزُّبوُّت والكرابي والمريحانة).أما الفنانون المشاركون فهم: أيمن زيداني، أريب مسعود، روضة الشامسي، عائشة حاضر المهيري، مايكل رايس، مريم السويدي.

وقالت سمية السويدي، مدير البرامج المجتمعية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نسعى من خلال معرض الألعاب الشعبية الإماراتية إلى تقديم منظور جديد لعنصر تقليدي لم يعد يمارس في الوقت الحاضر، ولكنه يتضمن مهارات وقيم وأساليب مميزة تتداخل مع العديد من القيم التربوية والاجتماعية المتوارثة، ويتوافق المعرض مع جهود التوعية بالتراث واستكشاف روابطه بالواقع المعاش».