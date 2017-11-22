مدير عام غرفة أم القيوين : «اللوفر أبوظبي» صرح حضاري يجمع الثقافات المختلفة



تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 أم القيوين (وام) أكد عبدالله خميس السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن متحف اللوفر - أبوظبى منارة للثقافة وكنز للتراث الانساني وصرح حضاري يجمع الثقافات المختلفة. وقال إن افتتاح اللوفر في أبوظبي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالارث العالمي والحضارة الانسانية ورسالة تسامح وخير من الإمارات لكل الانسانية دون تمييز. وأضاف أن دولة الإمارات تساهم من خلال متحف اللوفر في توثيق الموروث الحضاري والتاريخي للانسانية، ويؤكد اعتزازنا بهويتنا وتاريخنا وتسامحنا مع كافة الاديان والحضارات. واوضح ان هذا الصرح الثقافي سيكون حلقة وصل بين حضارة الشرق والغرب.. لافتا الى ان الفنون تمثل خير سفير بين الثقافات لتخطيها حواجز اللغة والانماط السائدة لتكون مشتركة بين الشعوب كافة. وأعرب عن شكره لكل من ساهم وعمل على إنجاز هذا الارث الحضاري العظيم الذي يؤكد حرص أبناء زايد الخير على التفاعل مع جميع حضارات وأديان شعوب العالم.