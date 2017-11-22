«فن أبوظبي» ختام ناجح و4 أيام حافلة بالبرامج المبتكرة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الدورة التاسعة من «فن أبوظبي» الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في منارة السعديات، نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعد أربعة أيام حافلة بالبرامج الفنية المبتكرة.

وكان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد افتتح هذه الدورة، بحضور دولي واسع، وبمشاركة 47 صالة عرض فنية عريقة وناشئة من 18 دولة. وسجل المعرض نشاطاً تجارياً حيوياً جسدته صفقات بيع الأعمال الفنية، بالإضافة إلى التفاعل الجماهيري الواسع، عبر منصة برنامجه العام المصاحب، الذي قدم جلسات حوارية وورش عمل واستعراضات فنية موسيقية ومسرحية لفنانين عالميين.

وفي تعليق له على النجاح الذي حققته الدورة التاسعة من «فن أبوظبي»، قال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تشهد الساحة الثقافية والفنية في أبوظبي تطورات متسارعة، وقد ساهمت العديد من المبادرات والبرامج في تمهيد الطريق للوصول إلى مرحلة الازدهار المتنامي لهذه الساحة الحيوية، ومنها (فن أبوظبي) الذي أسهم على مدار السنوات التسع الماضية في إثراء الساحة الفنية والثقافية في أبوظبي، بتقديم منصات للجمهور للتفاعل مع الفنون، زودتهم بالأدوات والمعارف اللازمة لزيادة معارفهم حول ممارسات الفنون المعاصرة».

وأضاف غباش: «يشهد (فن أبوظبي) تطورات ملحوظة عاماً بعد عام، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأحداث على رزنامة الفعاليات الثقافية في أبوظبي».