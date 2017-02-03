بيونسيه حامل في توأم



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 لوس أنجلوس (د ب أ) أعلنت المغنية الأميركية بيونسيه أنها حامل في توأم من زوجها المغني جاي زد، ونشرت بيونسيه صورة على صفحتها على موقع إنستجرام لمشاركة الصور، تظهر فيها دلالات الحمل على حجم البطن. وكتبت بيونسيه أسفل الصورة التي نشرتها أمس الأول: «نحن ممتنون للغاية أن فردين سوف ينضمان لأسرتنا، ونحن نشكركم على أمانيكم الطيبة». وتظهر بيونسيه في الصورة، وهي ترتدي وشاحاً على وجهها ومحاطة بالزهور. وهنأ كل من ريانا وريتا أورا وبري لارسون الزوجين بهذا النبأ، وبدت بيونسيه في الصورة أنها حامل في الشهر الرابع أو الخامس. ويشار إلى أن بيونسيه وجاي زد لديهما ابنة تدعى بلو آفي خمسة أعوام، وبيونسيه وجاي زد التقيا في أواخر التسعينيات، وتزوجا عام 2008.