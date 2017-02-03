  • الجمعة 06 جمادى الأولى 1438هـ - 03 فبراير 2017م

ولادة 4 نمور بنغال في السلفادور
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

سان سلفادور (أ ف ب)

كشفت مؤسسة في السلفادور تدير برنامجاً للحيوانات البرية المهددة.. عن 4 من صغار النمور البنغال «الهرماس أو الفرز» تشهد نمواً طبيعياً، بعدما وولدت مطلع ديسمبر الماضي، في متنزه يمتد على 155 هكتاراً تابع لمؤسسة الملاذ البري «فوريسا» قرب بلدة جاياكه (جنوب شرق) على ما قال لويس مارتينيس الطبيب البيطري المسؤول عن المركز لوكالة فرانس برس. وسبق للوالدين ليلي وبابو أن أنجبا أربعة نمور أخرى في مارس 2013 وقد نقلت إلى حدائق حيوانات أخرى، حيث يضم موقع فوريسا 125 حيواناً من 31 نوعاً منها الأسود والفهود والنمور الأميركية وفرس النهر.

وجاء في تقرير للصندوق العالمي للطبيعة في نهاية عام 2016 أنه لم يبق سوى أربعة آلاف نمر في البرية في مقابل مئة ألف قبل قرن من الزمن، وهي موزعة على 12 بلداً في آسيا وسيبيريا.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا