مصرع 29 انقلابياً بينهم قيادي ميداني وانتصارات جديدة للشرعية

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل مالا يقل عن 30 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم في غارات جوية للتحالف العربي واشتباكات متفرقة مع قوات الشرعية في اليمن في غضون 48 ساعة ماضية، حسبما أفادت مصادر عسكرية يمنية أمس الثلاثاء. وأعلن الجيش اليمني مساء أمس مقتل 15 من الميليشيات الانقلابية، بينهم قيادي حوثي ميداني في اشتباكات عنيفة دارت الاثنين في مدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وذكر الجيش في بيان أن القوات المرابطة في جبهة ميدي أفشلت مساء الاثنين محاولة تسلل للميليشيات باتجاه مواقع الجيش الوطني في قلعة القماحية جنوب شرق ميدي، مشيراً إلى مقتل عدد من أفراد الميليشيات خلال الهجوم الفاشل بينهم القيادي الحوثي الميداني أبو علي زهرة.

ولفت البيان إلى أن ميليشيا الحوثي دفعت بالعشرات من مقاتليها لانتشال جثة القيادي زهرة، ما أسفر عن مصرع 14 منهم خلال محاولتهم انتشال الجثة الملقاة في أحد مواقع التماس بين الطرفين في القطاع الجنوبي الشرقي للمدينة الساحلية والمطلة على البحر الأحمر. ونشر الجيش اليمني على موقعه الإلكتروني صوراً لجثث تعود لمقاتلين حوثيين قتلوا في الاشتباكات الأخيرة بميدي، بينما أظهرت بعض الصور أسلحة وأجهزة اتصالات عسكرية استولى عليها الجنود خلال القتال.

وشن الطيران العربي 12 غارة على مواقع وأهداف للميليشيات الانقلابية في مدينتي ميدي وحرض الحدوديتين مع السعودية، وتدور فيهما معارك شرسة منذ أواخر 2015. كما قصفت مقاتلات التحالف أمس الثلاثاء هدفاً متحركاً في بلدة الخوخة الساحلية جنوب محافظة الحديدة «غرب»، وهاجمت تعزيزات ومواقع للميليشيات الانقلابية في منطقة الهاملي ببلدة موزع غرب محافظة تعز المجاورة «جنوب غرب»، حيث تواصلت المعارك الميدانية بين الحوثيين وقوات الشرعية في معظم جبهات القتال الداخلية.

وأعلنت قيادة محور تعز تحرير مواقع جديدة من الانقلابيين في بلدة مقبنة غرب تعز، مؤكدة مقتل أربعة من المتمردين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف مدفعي للجيش على تجمع للميليشيا في مواقع الكدمة قحيفة في مقبنة. كما قتل ثلاثة متمردين حوثيين وجرح آخرون في قصف مدفعي للقوات الحكومية على تعزيزات للميليشيات في قرية الروض وحذران غرب مدينة تعز التي شهدت ضواحيها الشرقية والشمالية اشتباكات متقطعة رافقها قصف عشوائي للحوثيين طال مناطق سكنية.