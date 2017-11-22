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«الانضباط» تطلب لقطات واقعة طرد مارادونا
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

طلبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار منصور لوتاه، لقطات الفيديو الخاصة بالأرجنتيني دييجو مارادونا، مدرب فريق الفجيرة، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام بني ياس في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1، لمشاهدة اللقطات خلال اجتماع اللجنة المقبل، وذلك على خلفية قيام حكم المباراة أحمد سالم خلفان بكتابة تقرير ضد مارادونا إلى لجنة الانضباط، فيما قدم نادي الفجيرة بدوره طلباً إلى لجنة الانضباط، معترضاً على قرار حكم المباراة بطرد مارادونا من الملعب أثناء المباراة ذاتها.

من جانب آخر، قررت اللجنة إيقاف لاعب الوصل عبد الله سهيل مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف درهم، وكذلك إيقاف لاعب الظفرة عبد الله إبراهيم مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الرديف.

     
 

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