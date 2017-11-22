«الرقابة المالية» تجهز اللائحة الخاصة بالأندية

دبي (الاتحاد)

أنهت لجنة الرقابة المالية باتحاد الكرة، برئاسة أحمد بن درويش، وضع اللائحة الخاصة بالرقابة على الأندية والصلاحيات المطلوبة، لتبدأ عملها بشكل رسمي مع بداية موسم الانتقالات الشتوية الذي يفتح أبوابه 8 ديسمبر المقبل أمام صفقات الموسم الجاري. وتفيد المتابعات بأن اللجنة ستبدأ بالتأكد من تطبيق قانون سقف الرواتب الجديد، والذي لم يطبق بشكل رسمي مع بداية الموسم الجاري خلال الميركاتو الصيفي.

وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لإنهاء الصياغة النهائية على اللائحة قبل رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها، ومن ثم تعميمها على الأندية، لاسيما فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة وآلية عملها.