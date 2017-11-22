16 مذكرة تفاهم بـ 5.2 مليار دولار في منتدى اقتصادي ماليزي

كوالالمبور (د ب أ)

شهد «المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي»، أمس، في دورته الـ13 بماليزيا، توقيع 16 مذكرة تفاهم، بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار، والتي تعد الأضخم من نوعها حتى الآن في تاريخ المنتدى.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) بأن المنتدى، الذي حضره رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، ورئيس مؤسسة المنتدى موسى هيتام إلى جانب العديد من الوزراء، شهد توقيع تسع مذكرات تفاهم بين مؤسسات من كندا والصين والولايات المتحدة وإندونيسيا، تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، وقطاع الأغذية الحلال والطاقة. من ناحية أخرى، ذكرت «برناما» أن ماليزيا حثت الدول الإسلامية على دوام الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة تنظيم داعش، حيث أشار رئيس الوزراء الماليزي إلى ارتفاع الوفيات والتدمير المستمر في العراق وسورية، والهجمات التي شنتها داعش في مراوي بالفلبين والمأساة الإنسانية في ولاية راخين بميانمار، وقال في كلمته أثناء مراسم افتتاح المنتدى المقام في مدينة كوتشينج، عاصمة ولاية ساراواك: «يجب أن تتوقف هذه المعاناة، ويجب علينا كمسلمين محاربة الظلم والجريمة»، مضيفا أن للدول الإسلامية دوراً في مواجهة هذا التحدي، بحسب «برناما»، يشارك في المنتدى، الذي انطلق أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام، 2476 مشاركاً من 75 دولة.