الليرة التركية تتراجع أمام الدولار واليورو



تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 اسطنبول (د ب أ) تراجعت عملة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، لتسجل انخفاضاً جديداً، في ظل التوترات مع الولايات المتحدة الأميركية وإخفاق جهود البنك المركزي في المساعدة في إنعاش العملة، وسجلت الليرة، التي انخفضت أمام عدة عملات رئيسة، تراجعاً تاريخياً جديداً أمام الدولار واليورو أمس. وانخفضت قيمة العملة التركية إلى ما دون 97.3 ليرة أمام الدولار، مقارنة بـ 92.3 الاثنين الماضي، وكانت العملة التركية قد ارتفعت بصورة طفيفة إلى 95.3 عقب أن اتخذ البنك المركزي قراراً بتشديد القيود على السيولة، ويشار إلى أن البنك يتعرض لضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكيلا يقوم برفع معدلات الفائدة، على الرغم من ضغط السوق والاعتقاد الاقتصادي التقليدي بأن رفع معدل الفائدة من شأنه تعزيز قوة الليرة، وسجلت العملة التركية 64.4 أمام اليورو، مقارنة بـ 61.4 ليرة في وقت سابق.