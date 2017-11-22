سيارة من بين كل 3 سيارات ألمانية تباع في الصين

شتوتجارت (د ب أ)

ارتفعت مبيعات السيارات الألمانية في الصين بشكل ملحوظ، وصارت الشركات الألمانية الأكبر في قطاع إنتاج السيارات، «فولكسفاجن» و«بي إم دابليو» و«دايملر»، أكثر اعتمادا على السوق الصينية. وبحسب تحليل لشركة «إرنست أند يونج» لخدمات المحاسبة شمل بيانات 16 شركة كبرى لصناعة السيارات على مستوى العالم، فإن سيارة من بين كل ثلاث سيارات ألمانية بيعت في الصين في الربع الثالث من العام الجاري. ومقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2016، ارتفعت مبيعات الشركات الألمانية في الصين بنسبة 9%، لتصل إلى 37.1 مليون سيارة.

وارتفع حجم المبيعات العالمية للسيارات بنسبة 6%. وقد كان لذلك تأثير على حجم المبيعات العالمية للشركات الألمانية الثلاث، حيث ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 7% لتصل إلى 364 مليار يورو، في المقابل، تراجعت مبيعات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة بنسبة 1%، واستقرت في غرب أوروبا.وبحسب تقدير «إرنست أند يونج»، فإن التطور الإيجابي لمبيعات السيارات الألمانية في الشرق الأقصى يزيد من الاعتماد على سوق واحد، إلا أن هذا الاعتماد يُنظر إليه على نحو إيجابي، وأوضح بيتر فوس الخبير لدى الشركة قائلا: «يجرى العمل الآن في الصين على قدم وساق في مجال سيارات المستقبل، حيث تطور البلاد نفسها لتصبح سوقا رائدة على مستوى العالم للسيارات الكهربائية والسيارات المتصلة بالإنترنت».