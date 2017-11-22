استطلاع: 78 ٪ من المقيمين في الإمارات يفكرون بإنشاء شركاتهم الخاصة

دبي(الاتحاد)

كشف الاستبيان الجديد الذي أجراه بيت.كوم، بالتعاون مع يوجوف أن أكثر من 55٪ من المقيمين في دولة الإمارات يفضلون «العمل لحسابهم الخاص/‏‏ امتلاك شركاتهم الخاصة» إذا توفر لهم الخيار، وقال 78٪ من الأشخاص الذين يعملون حالياً بأنهم إما «يفكرون في إنشاء شركتهم الخاصة» أو أنهم «حاولوا القيام بذلك في الماضي».

وفيما يتعلق بالأسباب التي تدفعهم للعمل لحسابهم الخاص، قال 49٪ من المشاركين في الإمارات بأنهم يهدفون «لتعزيز شعورهم بالإنجاز»، أما 43٪ فيعتقدون بأن ذلك يتيح لهم «حرية اختيار ما يجب العمل عليه»، بينما اعتبر 42٪ بأن العمل الخاص يمنحهم «حرية تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية.»

ويبدو بأن الأشخاص الذين قاموا بإنشاء شركاتهم الخاصة يتشاركون نفس الآراء، فعندما سُئلوا عن الأسباب التي تدفع المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء مشاريعهم الخاصة، شملت أهم ثلاثة أسباب: «تحقيق استقلالية أكبر» (32٪)، و«تحقيق المزيد من الدخل» (29٪)، و«الموازنة بين الحياة الشخصية والمهنية» (28٪).

وأظهر الاستبيان أن ريادة الأعمال تقدم العديد من المزايا للمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، ويُنظر إلى ريادة الأعمال في دولة الإمارات بطريقة إيجابية للغاية، حيث وافق 86٪ من المشاركين إلى حد كبير أو إلى حد ما على الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في «خلق الوظائف»، كما وافق 79٪ إلى حد كبير أو إلى حد ما على أن رواد الأعمال هم «مصدر الابتكار في المجتمع»، بينما قال 75٪ بأن ريادة الأعمال تساهم في «خلق منتجات وخدمات جديدة لصالح المجتمع».