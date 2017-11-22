«الجرافات البحرية» تنشئ شركة مساهمة مصرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أمس، أن الزيارة الأخيرة للإمارات الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاق مهم للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم «شركة التحدي» المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك، وذلك بهدف التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة.

تم توقيع الاتفاق السبت الماضي بين الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، والمهندس ياسر نصر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، وذلك بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية بالإمارات، ومحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الإماراتية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة للجهتين.وقال الفريق مميش، إن الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية، إن هذه الشراكة ماهي إلا إحدى نتائج التعاون المستمر بين مصر والإمارات، وستكون داعمة للتنمية الاقتصادية، ونموذجاً لتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين بما يحقق المصلحة المشتركة، وستكون الشركة مملوكة بنسبة 51 ٪ لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشاريع الكبرى و49٪ لشركة الجرافات البحرية.