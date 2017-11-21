مقتل 100 إرهابي بضربة جوية أميركية في الصومال

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت القيادة الأميركية لإفريقيا أن ضربة أميركية استهدفت معسكرا للتدريب لحركة الشباب الإرهابية في الصومال، أسفرت أمس عن مقتل أكثر من مئة مسلح. وقالت القيادة في بيان: «بالتنسيق مع حكومة الصومال الفدرالية، شنت القوات الأميركية ضربة جوية في الصومال على معسكر للشباب الثلاثاء 21 نوفمبر قرابة الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (7,30 ت غ) ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة مقاتل». ونفذت الضربة على بعد حوالى مئتي كلم شمال غرب مقديشو.

وكثفت الولايات المتحدة عملياتها في الصومال في الأسابيع الأخيرة وخصوصا بوساطة طائرات من دون طيار تستهدف المتمردين المتطرفين في حركة الشباب وإرهابيي تنظيم داعش. والاسبوع الفائت، أشار الكولونيل بوب مانينغ متحدثا باسم البنتاجون إلى مقتل 36 من المتمردين الشباب وأربعة من تنظيم داعش في خمس ضربات جوية نفذت بين التاسع والثاني عشر من نوفمبر.