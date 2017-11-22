وديتان لمنتخب السيدات أمام مالطا من أجل التصنيف

دبي (الاتحاد)

يغادر منتخبنا الوطني الأول للسيدات صباح اليوم، عبر مطار أبوظبي الدولي صوب العاصمة المالطية فاليتا، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مالطا للسيدات، يومي 23 و26 من الشهر الجاري، واللتين يخوضهما «أبيض» السيدات ضمن أيام «الفيفا».

ويؤدي منتخبنا الوطني أول تدريباته مساء يوم الوصول، ويهدف الجهاز الفني والإداري للمنتخب من خوض هاتين التجربتين الوديتين، إلى تحسين ترتيب منتخب السيدات في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يحتل منتخبنا الوطني المركز الـ80 عالمياً بعد أن كان يحتل المركز 130 في عام 2010. وكان منتخب السيدات قد خاض مباراة ودية الشهر الماضي خلال معسكره الداخلي، أمام الجيش البريطاني للسيدات على استاد ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة، والتي جاءت تنفيذاً لمخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في مجال الرياضة، ومنها مقترح إقامة مباريات ودية بين المنتخبات الخليجية للسيدات، والمنتخب البريطاني النسائي العسكري.