600 مليون درهم تكلفة مشروع «بانيان تري» السكني في دبي

دبي (الاتحاد)

دخلت شركة «بانيان تري» للضيافة في شراكة مع شركة «سويد آند سويد» للتطوير العقاري، لتطوير وإطلاق مشروع «بانيان تري ريزيدنسز» الأول بمنطقة الشرق الأوسط. ويقع البرج السكني في شارع التلال بموقع مميز في مدينة دبي قرب مركز دبي للسلع المتعددة وملعب مونتغمري للغولف وملعب الإمارات للغولف ومنطقة تلال الإمارات. ويضم البرج المكون من 32 طابقاً 244 وحدة من الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو 3 غرف نوم أو 4 غرف نوم إضافة إلى شقق الدوبليكس مع حدائق خاصة في الهواء الطلق و3 شقق بنتهاوس تمتد كل منها على طابق كامل، وتتضمن شرفة كبيرة تضم بركة سباحة تطل على مناظر خلابة.

ويقع برج «بانيان تري ريزيدنسز هيلسايد دبي» داخل منطقة مسورة تبلغ مساحتها أكثر من 110.000 قدم مربعة،، ومن المقرر إطلاق المبيعات رسمياً في الربع الأول من عام 2018 بالتزامن مع انتهاء مركز المبيعات في الموقع، وقد انطلقت أعمال بناء المشروع في بداية عام 2017، ومن المقرر الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2019.