«المحترفين» تناقش أجندة «الموسم الآسيوي»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين اجتماعه الدوري الثالث للموسم الرياضي، ظهر أمس الأول بالعاصمة أبوظبي، ترأس الاجتماع عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، بحضور يوسف محمد رسول الخوري نائب الرئيس، محمد أحمد البحري الحمادي وعبد الحميد المستكى عضوي المكتب التنفيذي، وليد الحوسني المدير التنفيذي، طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات وغانم غوانمة مدير الشؤون القانونية باللجنة.

افتتح الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق، تلاه عرض تضمن تقرير ومقترحات اللجنة الفنية حول أجندة الموسم الرياضي للاتحاد الآسيوي، كما تمت مناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف تطوير مسابقات المحترفين، واطلع المكتب التنفيذي على سير عمل مشاريع اللجنة القائمة والمستقبلية.