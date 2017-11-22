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رئيس اللجنة الفنية بجمعية الإمارات للتأمين

تأسيس شركات جديدة يشكل إضافة سلبية لقطاع التأمين مع تشبع السوق
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

اكد محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتامين رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، إن تأسيس أي شركات تأمين جديدة سيشكل إضافة سلبية للقطاع في ظل تشبع السوق، معرباً عن تأييده القوي لقيام عمليات اندماج بين شركات التأمين القائمة بهدف خلق وحدات تأمينية قوية، شرط أن يكون هناك تقارباً في المستوى الفني والمالي بين الشركات الراغبة في الاندماج.

اندماج الشركات

وأكد حمادة في تصريحاته أمس، أن الحد الأدنى للأسعار وضع حد لظاهرة حرق أسعار الوثائق وانحسار بعض الممارسات الضارة المتعلقة بالتسعير الفني غير السليم ونمو الأقساط التأمينية، فضلاً عن حماية جمهور المؤمن لهم وكذلك لشركات التأمين، في ظل شروط وأسعار عادلة ومناسبة للطرفين.

وأضاف أن السياسة والتعليمات التأمينية المطبقة حالياً سيكون لها تأثيرات إيجابية في تأمين المركبات، خاصة تأمينات مخاطر الحريق، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حوادث الحريق التي تحدث من حين لآخر تكبد شركات التأمين ومعها شركات إعادة التأمين خسائر كبيرة، سواء من جهة الأسعار أو فرض شروط جديدة تأمينية جديدة.

وتوقع رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين أن تشهد السنوات القليلة القادمة فترة ازدهار لشركات التأمين في الدولة مدعومة بمؤشرات قوية لتحرك إيجابي للأنشطة الاقتصادية وخاصة في المشاريع والتجارة والفعاليات واستمرار تطوير مشاريع البنية التحتية التي تعد الأفضل على مستوى المنطقة. ... المزيد
     
 

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