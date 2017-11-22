زوران: لا خيار أمامنا سوى الانتصار

العين (الاتحاد)

قال الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين: «إن فريقه مطالب بطي صفحة مباراة الجزيرة، والتركيز على مواجهة دبا الذي يقدم مستوى جيداً في المسابقة، ولا خيار أمامنا سوى الانتصار على صاحب الأرض مع الاحترام لطموحاته».

وأكمل: «نواجه مشاكل عدة تتمثل في غياب عناصر مهمة عن صفوف الفريق، ولكننا اعتدنا على مواجهة تلك الظروف، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل العودة من الفجيرة بالنقاط الثلاث». وواصل: «نحن لا نعاني أي ضغوط، والواقع يفرض على أي مدرب يقود فريقاً كبيراً حصد النتائج القوية، لكننا أحياناً ما، نواجه غياب التوفيق، رغم أننا نفعل كل شيء».

وحول انتقاده كايو بعد المباراة الأخيرة، والحملة التي شنها البعض على اللاعب بمواقع التواصل الاجتماعي، قال: «أؤكد أن كايو سيكون أفضل لاعب في مباراة الغد».

ورداً على سؤال حول رؤيته في مواجهة أسلوب فريق دبا الذي يلعب كرة مفتوحة، قال: «من الصعب أن نتحدث عن أسلوب اللعب قبل بداية المباراة، وفي اعتقادي أن دبا يلعب بطريقة دفاعية، إذ يعمل على توظيف 6 لاعبين للقيام بالأدوار الدفاعية بنسبة 99%، وهناك أربعة لاعبين يقومون بواجبات هجومية، والمنافس يمتلك لاعبين يعتمدون على المهارة الفنية والركلات الثابتة، الأمر يفرض علينا التعامل بتركيز كامل وحذر كبير».