رودولفو: الأرقام القياسية بلا قيمة حالياً!

معتصم عبدالله (دبي)

شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، على أهمية عدم التركيز على الأرقام القياسية للفريق في مشوار الدوري، في ظل محافظته على سجله خالياً من الخسارة لـ20 مباراة على التوالي في الدوري، قبل مواجهة ضيفه عجمان غداً في افتتاح الجولة التاسعة، وقال: «من واقع خبرتي، عايشت كلاعب في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني تجربة عدم الخسارة في 40 مباراة على التوالي، ورغم تتويجنا باللقب، إلا أن قدمنا مستوى سيئاً في الجولات الأخيرة؛ لأن التفكير في هذه الأرقام يقود إلى الأخطاء، ويدفع الفريق للعب بشكل غير جيد، وأعتقد أن الأرقام القياسية ليست لها قيمة حالياً، وتنتظرنا الكثير من المباريات الصعبة في مشوار الدوري التي تحتاج إلى عمل أكبر».

ولفت رودولفو إلى أهمية التركيز والتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني، حتى لا يُصعب الوصل المباراة على نفسه، وقال: «استشعار أهمية المباراة يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق للاستمرار على الأداء ذاته، والظهور الإيجابي في الجولات الماضية، والتي كفلت للفريق الانفراد بالصدارة».

ووصف مدرب الوصل، «البرتقالي» بالفريق الجيد الذي يضم عناصر مميزة، ويلعب بشكل إيجابي، لافتاً إلى أن صفوف الفريق تبدو مكتملة، باستثناء غياب خالد سبيل الذي بدأ التدريبات الاستشفائية، في الوقت الذي عانى فيه رونالدو من إصابة طفيفة لا تمنعه المشاركة. الجميع يدرك أهمية المرحلة الحالية في مشوار الفريق»، وأضاف: «من الجيد في الفريق حالياً، عدم الاستهانة بأي منافس، والتركيز على العمل الجماعي، ولا بد أن نستمر في تحسين الأخطاء، وأن نتذكر جيداً المجهود الكبير للوصول إلى الصدارة الحالية، وفي المقابل ما زال ينتظرنا الكثير من العمل».