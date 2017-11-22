العنبري: خسارة الموسم الماضي أكبر حافز

علي معالي (الشارقة)

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، صعوبة مباراة الوحدة، وقال: «ما حدث في مباراتي الموسم الماضي لا نريد أن يحدث مجدداً»، منوهاً أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات عالية تساعدهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف العنبري: «الوحدة فريق يقدم كرة جميلة، والمواجهة مهمة وصعبة، ولدينا تفكير إيجابي دائماً، ومنافسة الوحدة على الدوري لا تمنعنا من التفكير في العودة للشارقة بنتيجة تسعد جماهيرنا، وسوف يغيب عن صفوف الملك الثنائي فاندر فييرا للإنذار الثالث وشاهين عبدالرحمن للإصابة». وتابع: «صعوبة المباراة تأتي من أننا لعبنا معهم قبل أسبوعين، ووضع فريقي جيد حالياً ومطلوب من جميع العناصر بذل الجهد في أرض الملعب، وتقديم أفضل المستويات».

وقال: «هجوم الوحدة قوي، والدليل نسبة الأهداف التي يسجلها، وكون المباراة على ملعبهم أيضاً فهي دافع آخر، لكننا في كل الأحوال نملك التفكير الإيجابي في اللقاء، وما حدث في الموسم الماضي من خسارتين كبيرتين أمام الوحدة يجب أن يكون حافزاً في مباراة الغد، وهو ما أنتظره من اللاعبين».

وختم بالقول: «فريق الشارقة لم يكن سيئاً من بداية الموسم، لكن لم يحالفه الحظ، ونجحنا خلال الفترة الأخيرة في تعديل الموقف، وفاندر من العناصر المهمة للغاية للفريق، وسوف أستقر على البديل المناسب له، خاصة أن الجميع يبحث عن تقديم الأفضل».