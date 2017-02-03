وقفة احتجاجية لأهالي المختطفين لدى الميليشيات



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 صنعاء (وكالات) نفذت رابطة أمهات المختطفين في سجون الميليشيات أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز الأمن السياسي في صنعاء للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المختطفين. وذكرت الرابطة في بيان صحفي، أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لفقت تهما جنائية بحق المختطفين وقامت بتعذيب العشرات منهم حتى الموت دون رادع قانوني أو إنساني. وأوضحت أن سجن الأمن السياسي الذي تسيطر عليها الميليشيا، يضم المئات من المختطفينَ المدنيينَ والمخفيين قسراً والذي تجاوز اختطاف بعضهم لعامين دون معرفة أسباب اختطافه. وأشارت الرابطة إلى أن أبناءهم مدنيُّون، وقد خُطِفوا من بيوتِهم ومقارِّ أعمالِهم واحتُجِزوا في السجونِ دونَ تهمٍ قانونيةٍ تستوجبُ احتجازَهم. وطالبت بإطلاقِ سراحِ المختطفينَ والمخفيينَ قسراً من سجون المليشيا، دون قيدٍ أو شرطٍ، وردِّ الاعتبار لهم، وناشدت المجتمعَ الدوليَّ ومنظماتِ حقوقِ الإنسان بالنظرِ لقضيةِ المختطفينَ والمخفيينَ قسراً كقضيةٍ إنسانيةٍ بالدرجةِ الأولى والعمل الجادِّ لينالَوا حريتَهم الكاملة.