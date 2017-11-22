ريجيكامب: نعرف ما ينتظرنا ونأمل التسجيل مبكراً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قام أحد أقطاب نادي الوحدة، بشراء التذاكر المخصصة لجمهور أصحاب السعادة في مواجهة الشارقة غداً بالجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، كما خصص هدايا لأول 1500 مشجع يدخلون الملعب قبيل انطلاقة المباراة.

من جانبه، شدد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة، على صعوبة المواجهة، التي تنتظر «العنابي» أمام الشارقة غداً، خاصة أن المنافس يقدم مستويات نتائج جيدة مع مدربه الجديد، وقال: «المباراة مهمة وصعبة، واجهنا الشارقة منذ أسبوعين في الكأس، ونعرف إمكانات الفريق وقوته، ولابد أن نكون جادين ونحضر بشكل جيد لكي نفوز بالثلاث نقاط، وهي في النهاية المباراة مثل أي مباراة ونحن نعرف ماذا ينتظرنا، وفريقي جاهز لتقديم المطلوب منه واللاعبون لديهم الرغبة في الاستمرار في النتائج الجيدة، ونأمل أن نقدم مستوى مميزاً، ونتوجه بالانتصار».

ورفض ريجيكامب الربط بين بين فوز الوحدة على الشارقة في الموسم الماضي ذاهباً (7 ـ 1) وإياباً (5 ـ 1) وقال: «لا أفكر في الماضي وهذه المباراة مهمة لنا وممكن العام الماضي لم تكن الأمور نفسها، ولا أعرف الظروف حينها، فالوحدة قد يكون ليس منافساً، ولا توجد عليه ضغوط بعكس الآن، فكل مباراة نخوضها لدينا ضغوط، لأننا نريد أن نكون بين الفرق الثلاثة في مقدمة جدول الترتيب، والأهم بالنسبة لي ولفريقي أن نقدم مستوى جيداً، وأن نفرض إيقاعنا في المباراة ونستحوذ ونأمل عندما نصع فرصة أن نستغلها، ونسجل أهدافاً حتى ندفع الشارقة لفتح الملعب، وأن ننهي المباراة بفوز يسعد جمهورنا الذي سيكون حاضراً في الملعب بكل تأكيد».

وعن حاجة الفريق للاعب يجيد صناعة اللعب، أكد ريجيكامب أن الموسم في منتصفه وليس من الجيد الحديث عن إجراء تغيير في هذا التوقيت، كما بين أن الانتقال من استاد آل نهيان إلى مدينة زايد الرياضية، مشيراً إلى أن الأمر سيكون صعباً، ويأمل ألا يكون ليس في مصلحة الفريق، لكنه أوضح أن الوقت ما زال أمامهم، وأن التركيز في الوقت الحالي على المباراة، والمباراتين اللتين تليها، متمنياً أن ينهي الدور الأول من المسابقة بين الثلاثة الأوائل.

وأوضح مدرب الوحدة أن اعتماده على لاعبي ارتكاز أمام الإمارات بعكس مبارياته السابقة، مؤكداً أنه اعتمد على العناصر التي أمامه ومدى جاهزيتها، وقال: «نحاول إيجاد الحلول والتشكيلة المناسبة، وفي كرة القدم أقوي دفاع هو الهجوم ولتحقيق ذلك تحتاج إلى لاعبين يقومون بالشيء نفسه، وهذا لا يتوافر في كل مباراة، كما أنه يعتمد على المنافس».