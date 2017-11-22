«غرفة رأس الخيمة» تحتفل باليوبيل الذهبي السبت المقبل

رأس الخيمة (الاتحاد)

تنظم غرفة رأس الخيمة، احتفالاً السبت المقبل، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها، تحت شعار «خمسون عاماً من الإنجازات» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

ويقام على هامش الحفل معرض للصور التي تسرد تاريخ الغرفة وتطورها على مدى خمسة عقود، كما تتضمن فعاليات الحفل عدداً من الفقرات التي تسلط الضوء على مسيرة الغرفة والجهود الدؤوبة التي بذلتها منذ تأسيسها في عام 1967 بمرسوم أميري أصدره المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي «رحمه الله»، بهدف تنظيم الشؤون التجارية في رأس الخيمة ودعم اقتصاد الإمارة.

وقال محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، في بيان أمس، إن الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عام على تأسيس الغرفة يهدف إلى تجديد العهد للقيادة الحكيمة على مواصلة السعي الدؤوب للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية رأس الخيمة الاقتصادية، وكذلك ترسيخ المكانة البارزة للغرفة كصرح متميز ورائد ومؤثر في خدمة اقتصاد الإمارة وتعزيز مكتسباته ومساهمته ضمن المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.