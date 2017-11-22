«إحصاء أبوظبي»: 6 ٪ نمو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

أبوظبي (وام)

ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي خلال عام 2016 إلى 280.085 ميجاوات/‏ ساعة بنمو 6.1% مقارنة بعام 2015، حسب تقرير صادر عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأكد التقرير أن حكومة إمارة أبوظبي أولت اهتماماً متزايداً للطاقة المتجددة في الفترة السابقة، وذلك في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة حيث ظهر ذلك جليا بالعديد من المشاريع التي نفذتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وأشار التقرير إلى أن حجم استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 54,5% خلال الفترة من 2011 ولغاية 2016 ليصل إلى 66,811 جيجاوات/‏ ساعة.

وأوضح التقرير أن حجم الاستهلاك المقدر يشمل حجم الاستهلاك الداخلي لمحطات الطاقة نفسها والمفقود عبر الشبكة، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي يشكل نسبة 99.7% من إجمالي الوقود المستخدم في عمليات التوليد، وذلك لاعتبارات اقتصادية وفنية وبيئية. وبالنسبة للمياه المحلاة، يشير التقرير إلى أن حجم استهلاك الإمارة منها خلال العام الماضي وصل إلى 1.117 مليون متر مكعب وبمعدل 3 ملايين متر مكعب يوميا.

وبين التقرير أن حجم الاستهلاك الفردي اليومي من المياه المحلاة ارتفع بنسبة 16.1% منذ عام 2011 ولغاية عام 2016، موضحاً أن هذه الزيادة هي نتيجة لزيادة الطلب على المياه من مختلف القطاعات.