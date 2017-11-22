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«فايننشال تايمز»: «مصدر» أفضل منطقة حرة لقطاع الطاقة المتجددة
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت «فايننشال تايمز» مدينة مصدر أفضل منطقة حرة لدعم الشركات الناشئة، وحصدت المدينة ثلاث جوائز عالمية مرموقة أخرى.

وتعتبر الجوائز العالمية لأفضل مناطق حرة التي تستضيفها مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «أف دي آي»، التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز»، من أبرز الجوائز على مستوى قطاع المناطق الحرة، حيث شاركت 65 منطقة حرة في المنافسة هذا العام.

ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تحصد فيه مدينة مصدر جوائز أفضل منطقة حرة.

وبالإضافة إلى جائزة أفضل منطقة حرة لدعم الشركات الناشئة، فازت مدينة مصدر بعدة جوائز عن فئة أفضل منطقة حرة لقطاع الطاقة المتجددة، وحوافز البحث والتطوير وتطوير المرافق.

وحلّت المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 500 شركة، في المرتبة الثانية ضمن جوائز أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للشركات الصغيرة والمتوسطة. ... المزيد
     
 

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