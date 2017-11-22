نفاد تذاكر الفورمولا-1

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلنت حلبة مرسى ياس عن نفاد تذاكر جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 «جولة أبوظبي» التي سوف تنطلق فعالياتها بداية من الغد، وبذلك تكون الحلبة قد نجحت في بيع وتسويق 60 ألف تذكرة هي السعة الفعلية للحلبة بما فيها تلة ياس التي تتسع لنحو خمسة آلاف شخص.

ويعد بيع تذاكر جولة أبوظبي بالكامل نجاحاً منقطع النظير للحلبة، إذا ما وضع في الاعتبار حسم لقب البطولة لصالح البريطاني لويس هاميلتون الذي أصبح بطل العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ورغم حسم اللقب العالمي ومعرفة عشاق مضمار السرعة للبطل مسابقاً، فإن الجميع أراد أن يعيش تجربة ياس الفريدة من نوعها، خاصة أن الزوار السابقين للحلبة يعوون تماماً أن جولة أبوظبي لها طعم مختلف، حتى وإن حسم اللقب فلا بد من لقب خاص بجائزة الاتحاد للطيران الكبرى.

وتتميز حلبة ياس بخصوصية شديدة، حيث إنها أكثر الحلبات حول العالم التي تمتلك منحنيات كثيرة، الأمر الذي يجعل التسابق عليها من نوع مختلف، سواء في الإثارة أو السرعة والإمكانيات الخاصة بالسائقين.