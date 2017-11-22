تخفيضات على مدار 3 أيام في مراكز تسوق ماجد الفطيم

دبي (الاتحاد)

تشارك «ماجد الفطيم» في حملة التخفيضات المذهلة الممتدة لثلاثة أيام متتالية في أنحاء دبي، في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، في شراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

والمتسوقون في «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر الشندغة»، و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، على موعد مع تخفيضات غير مسبوقة، حيث يقدّم أكثر من 420 متجراً مشاركاً بخصومات حتى 90% وتشمل متاجر الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير.

وقال فؤاد منصور شرف، مدير عام إدارة العقارات ومراكز التسوق في «ماجد الفطيم العقارية»، «يسعدنا أن نجدّد شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقديم هذه الخصومات المذهلة المقرونة بتجربة تسوّق لا نظير له، وتوفير أسعد اللحظات للمقيمين بالدولة وزوارها من حول العالم على امتداد مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم بدبي».