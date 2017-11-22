اقتصادية أبوظبي توجه بضرورة الالتزام بتطبيق عقد البيع الموحد بداية 2018

أبوظبي (الاتحاد)
وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي كل الشركات والوكالات التجارية المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بتنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزارة الاقتصاد بشأن توحيد عقود البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية ذات الصلة، التي سيتم تطبيقها مع بداية العام المقبل 2018.
وأوضحت الدائرة في تعميم لها بهذا الشأن إلى الشركات والوكالات التجارية المرخصة في أبوظبي الشروط الواجب توافرها في نماذج العقود الموحدة التي اعتمدتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتم تعميمها على كل الجهات الاقتصادية المرخصة في أبوظبي والمتوافرة على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
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وأوضح منيف المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بينت الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تلبيتها من خلال بيع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونيات، التي يجب أن تستوفي العقود الشروط والأحكام الواجب تطبيقها في الأول من يناير 2018.
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وأشار المنصوري إلى أن للشركة الحق في إضافة أي مصطلح أو معلومات مناسبة للعقد شريطة ألا تتعارض هذه الشروط أو المعلومات مع القوانين الاتحادية أو المحلية السارية، وأن يتضمن العقد شعار شركة البيع أو مقدم الخدمة إضافة إلى ختم شركة البيع.وقال إن العقد ينبغي أن يشمل كل المعلومات المطلوبة وفقاً للنماذج التي أعدتها وزارة الاقتصاد، ويجب التأكد من أن الكتابة يجب أن تكون مقروءة وواضحة ويمكن أن يفهمها المستهلك، على أن يراعى عند إعداد العقد مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، وفق ما جاء في القانون الاتحادي رقم 24/2006 بشأن حماية المستهلك واللوائح التنفيذية له، وكذلك استمارات عقد البيع والضمان وقطع الغيار.