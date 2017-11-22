«البريميرليج» خارج المنافسة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد مرور ما يقرب من ثلث عدد المباريات في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى، وضع موقع شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» قائمة «توب 10» للنجوم الأكثر تسجيلاً للأهداف هذا الموسم، حتى يوم أمس الأول، ورغم أن الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هو أكثر هذه الدوريات إثارة ومتعة وقوة وغزارة في الأهداف، فإن القائمة خلت من أي مهاجم هداف يلعب في أندية هذا الدوري، فهدافه المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لم يسجل سوى 9 أهداف في 12 مباراة، وهو عدد يقل عما سجله صاحب الترتيب العاشر في القائمة الأوروبية. صحيح أن الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كثيرون، والمنافسة بينهم على أشدها، والدوري الإنجليزي يختلف عن باقي الدوريات من حيث القوة، إلا أن نسبة التهديف لكل منهم لم تصل لمعدل هدف في كل مباراة، بينما تجاوز أكثر من هداف في الدوريات الأخرى معدل الهدف /‏ المباراة.

وإذا كان ترتيب العشرة الأوائل بين هدافي الدوري الإنجليزي حالياً هو: صلاح «9 أهداف» وألفاروموراتا «تشيلسي» وسيرجو أجوير «مانشيتر سيتي» وهاري كين «توتنهام» «8 أهداف لكل منهم» وجابرييل خيسوس «مانشستر سيتي» وروميلو لوكاكو «مانشستر يونايتد» ورحيم سترلينج «مانشستر سيتي»، «7 أهداف لكل منهم» وألكسندر لاكازيت «أرسنال» وجيمي فاردي «ليستر سيتي» وليروي ساني «مانشستر سيتي» «6 أهداف لكل منهم»، فإن ترتيب التوب 10 على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يأتي على النحو التالي: الأوروجواياني أدينسون كافاني «باريس سان جرمان -15 هدفاً» والإيطالي سيرو إيموبيلي «نابولي- 14هدفاً» والكولومبي رادميل فالكاو «أوليمبيك ليون» والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «بايرن ميونيخ» والأرجنتيني ماورو إيكاردي «إنترميلان» ولكل منهم 13 هدفاً، ثم ليونيل ميسي «برشلونة» وباولو ديبالا «يوفينتوس» ولكل منهما 12 هدفاً، ويأتي في المركز الثامن الفرنسي نبيل فقير لاعب أوليمبيك ليون برصيد 11 هدفاً، يليه في المركزين التاسع والعاشر الجابوني أوباميانج «بروسيا دورتموند» والبلجيكي درايس ميرتينز «نابولي» ولكل منهما 10 أهداف، ويؤكد الموقع أن محصلة الثلث الأول من الموسم تنبئ بأن المنافسة ستكون ضارية بين هدافي أوروبا حتى نهاية الموسم، على أمل نيل شرف الفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية.

واختفى تماماً اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة نجمي ريال مدريد، نظراً لصيامهما عن التهديف منذ بداية الموسم في «الليجا»، إذ إن رصيد كل منهما هدف واحد فقط، وألمح الموقع إلى أن هذا الثنائي المدريدي يكاد يكون الأسوأ هذا الموسم في كل الدوريات الأوروبية.