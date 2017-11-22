«شرطة أبوظبي» تقبض على لقب الملاكمة

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للملاكمة، بالمركز الأول على مستوى الدولة بكأس الدوري لعام 2017، بمجموع 27 نقطة، بعد فوزه ببطولة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي في الفجيرة بمجموع 11 نقطة وبمشاركة أكثر من 100 ملاكم، وفي بطولة معالي القائد العام لشرطة أبوظبي الرمضانية بمجموع 16 نقطة، وشارك الفريق في دوري الملاكمة الذي ينظمه اتحاد الملاكمة.

وأشاد العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس اللجنة العليا الرياضية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بإنجاز فريق شرطة أبوظبي للملاكمة، في دوري الملاكمة لعام 2017، مشيراً إلى أن الفريق وبرغم أنه حديث العهد لكنه استطاع تحقيق إنجازات مهمة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تنظيم مختلف البطولات الرياضية، انطلاقاً من أهمية رفع اللياقة البدنية لدى المنتسبين، ودعم الرياضة والرياضيين وتشجيعهم على المشاركة في مختلف البطولات الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً.

كما أشاد العقيد محمد المهيري، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، بالإنجاز مثمناً دعم القيادة الشرطية وتحفيزها للمنتسبين لممارسة الرياضة وتحقيق الريادة في بطولاتها المختلفة.