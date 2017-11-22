1000 رياضية في سباق سبارتان للسيدات

دبي (الاتحاد)
كشف مجلس دبي الرياضي تفاصيل تنظيم أول سباق سبارتان مخصص للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه «سبارتان أرابيا» 16 ديسمبر المقبل في مضمار جبل علي للسباقات، على مسافة تزيد على 5 كيلومترات تتضمن 20 حاجزاً في فئة واحدة هي السبرنت المفتوح، ومن المتوقع أن يشارك في السباق 1000 رياضية.
وفتحت اللجنة المنظمة للسباق المشاركة أمام جميع النساء من مختلف الجنسيات اللواتي تزيد أعمارهن على 15 عاماً دون وجود أي مستوى لياقة بدنية محدد، حيث يتاح السباق لجميع الفئات البدنية.
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وقالت حصة الكوس: «تُولي القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة في المجتمع، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنفيذ رؤية القيادة لتشجيع النساء على اتباع أسلوب حياة صحي ونشيط، وخلق الفرص لهم لممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونظمنا في وقت سابق من هذا الشهر ترايثلون دبي للسيدات الذي شهد مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً، ولاحظنا وجود إقبال متزايد على مثل هذه النوعية من الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات، بالأخص المتعلقة برياضات التحمل، لذلك نتطلع إلى هذا السباق الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، ونشكر شركاءنا في مؤسسة إكس دبي وسبارتان أرابيا ودبي القابضة لتنظيم هذا الحدث».
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وأكدت أن الهدف من تنظيم مثل هذه السباقات هو وصول عدد المشاركة من السيدات في السباقات المفتوحة إلى 50%، بالتساوي مع الرجال، ونتطلع أن يكون هذا السباق مميزاً مع وجود بطلات في هذا النوع تتقدمهن أمل مراد.