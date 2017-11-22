1000 رياضية في سباق سبارتان للسيدات

دبي (الاتحاد)

كشف مجلس دبي الرياضي تفاصيل تنظيم أول سباق سبارتان مخصص للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه «سبارتان أرابيا» 16 ديسمبر المقبل في مضمار جبل علي للسباقات، على مسافة تزيد على 5 كيلومترات تتضمن 20 حاجزاً في فئة واحدة هي السبرنت المفتوح، ومن المتوقع أن يشارك في السباق 1000 رياضية.

وفتحت اللجنة المنظمة للسباق المشاركة أمام جميع النساء من مختلف الجنسيات اللواتي تزيد أعمارهن على 15 عاماً دون وجود أي مستوى لياقة بدنية محدد، حيث يتاح السباق لجميع الفئات البدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضرته حصة الكوس مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وجوليا الجنابي مدير التسويق في سبارتان أرابيا، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات بالمجلس.

وقالت حصة الكوس: «تُولي القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة في المجتمع، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنفيذ رؤية القيادة لتشجيع النساء على اتباع أسلوب حياة صحي ونشيط، وخلق الفرص لهم لممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونظمنا في وقت سابق من هذا الشهر ترايثلون دبي للسيدات الذي شهد مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً، ولاحظنا وجود إقبال متزايد على مثل هذه النوعية من الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات، بالأخص المتعلقة برياضات التحمل، لذلك نتطلع إلى هذا السباق الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، ونشكر شركاءنا في مؤسسة إكس دبي وسبارتان أرابيا ودبي القابضة لتنظيم هذا الحدث».

وأضافت: «رأينا مدى شعبية هذه النوعية من السباقات بين النساء عندما استضفنا البطولة الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط سبارتان في منطقة حتا قبل أكثر من أسبوعين، وشارك فيه عدد كبير من النساء ذهبن إلى حتا خصيصا للتحدي، وسوف يغلق باب التسجيل عندما يصل عدد المشاركات إلى 1000 مشاركة، لذلك أدعو جميع النساء للإسراع في التسجيل قبل إغلاق باب التسجيل، فهذه تعد فرصة كبيرة لهن ليكن جزءاً من هذا السباق الفريد والأول من نوعه والذي سيكون رياضة شعبية رائجة في المنطقة».

وأكدت أن الهدف من تنظيم مثل هذه السباقات هو وصول عدد المشاركة من السيدات في السباقات المفتوحة إلى 50%، بالتساوي مع الرجال، ونتطلع أن يكون هذا السباق مميزاً مع وجود بطلات في هذا النوع تتقدمهن أمل مراد.