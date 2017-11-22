بلدية أبوظبي تنظم فعالية «رياضة بلا حدود» في مصفح

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية رياضية في منطقة مصفح الصناعية بمشاركة العمال في المنطقة، حيث نفذت مسابقات وفقرات رياضية متنوعة فردية وجماعية مثل كرة السلة، المشي، ماراثون جري، حرصاً منها على تفعيل وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل بشكل دائم على دعم كل الأفراد والفئات في المجتمع، من خلال إدراج فعاليات وبرامج رياضية متنوعة تستهدف الجميع، لاسيما فئة العمال التي تعد مكوناً رئيساً وعنصراً فعالاً في المجتمع.

وأوضحت البلدية أنها تعمل انطلاقاً من دورها وحرصها على توعية الجميع، وتعريفهم بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، التي لها آثار إيجابية على الفرد والمجتمع بشكل عام، إذ تعمل على بناء أجسام صحية سليمة نتيجة اتباع التمارين الرياضية، واتخاذها أسلوب ونمط حياة يومياً.

وخلال فعالية «رياضة بلا حدود»، قدمت البلدية جوائز تقديرية للمشاركين في الفعالية، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار بممارسة الرياضة، وفي هذا الصدد عبّر المشاركون عن شكرهم للبلدية لتنظيم مثل هذه الفعاليات، وحرصها على استمرار التواصل معهم عن قرب وإشراكهم في الفعاليات.

وأكدت البلدية أنها مستمرة مع الشركاء الاستراتيجيين على بناء جسور للتواصل مع جميع أفراد المجتمع، وغرس بذور التعاون والخير في نفوسهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتنفيذ مبادرات تستهدف كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية لرفع مستوى الوعي حول أهمية المحافظة على ممارسة النشاطات الرياضية.