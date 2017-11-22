لجنة التحقيق في قضية إلهام بيتي تعقد اجتماعها الثاني الثلاثاء

معتصم عبدالله(دبي)

حددت لجنة التحقيق في قضية إلهام بيتي لاعبة اتحاد ألعاب القوى، والموقوفة لمدة عامين بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بداعي إدانتها في قضية منشطات، الثلاثاء المقبل موعداً للاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار من يوسف السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأطلعت اللجنة في اجتماعها الأول أمس، بمقر الهيئة في دبي برئاسة عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، وبحضور الأعضاء الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية للمنشطات، خالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي اللجنة الأولمبية الوطنية، وبدر علي الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة عضواً ومقرراً، بجانب عائشة عبد القادر الباحثة القانونية بهيئة الرياضة، على ملفات القضية.

وينتظر أن تستدعى اللجنة في اجتماعها المقبل أطراف الموضوع كافة لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم، ورفع تقرير شامل حول نتائج التحقيق قبل اتخاذ القرارات اللازمة.