«الطاولة» تصل محطة الختام في دورة الشيخة هند

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات كرة الطاولة في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بإقامة مواجهات دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي، حيث تلتقي روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي مع غصون محمد من هيئة الطرق والمواصلات، وتلتقي ماي فلورنس من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع سوزان محمد أوكلي من هيئة الطرق والمواصلات، وتلتقي رنيم بسلان عبادي من بلدية دبي مع مارلو قامبو من مؤسسة دو، وتلتقي بيفرلي ماي دوروكا من بلدية دبي مع هبة سامي درويش من النيابة العامة، وتتأهل الفائزات من هذه المواجهات إلى دور نصف النهائي.

وكانت روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي قد فازت على سعاد ضاعن الفلاسي من النيابة العامة بثلاثة أشواط نظيفة في دور الستة عشر، كما فازت غصون محمد من هيئة الطرق والمواصلات على إيدا ميجاتين نايلس من هيئة كهرباء ومياه دبي بثلاثة أشواط نظيفة، كما فازت ماي فلونس من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على لمى عمران من بلدية دبي بثلاثة أشواط نظيفة، وفازت سوزان محمد أوكلي من هيئة الطرق والمواصلات على مريم الصلاقي من بلدية دبي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وفازت رنيم بسلان عبادي من بلدية دبي على فاطمة محمد يوسف من هيئة كهرباء ومياه دبي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وفازت مارلو قامبو من مؤسسة دبي على ماريا أرلين لوزانو من بلدية دبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كما فازت بيفرلي ماي دوروكا من بلدية دبي على منى السهلاوي من إينوك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفازت هبة سامي درويش من النيابة العامة على كرولين جذوع من بلدية دبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

في الوقت نفسه، تأهلت 4 لاعبات للدور نصف النهائي لمسابقة الريشة الطائرة حيث تقام النهائيات اليوم، وصعدت اللاعبات الأربع منى السهلاوي من إينوك ومريم الأميري من بلدية دبي ونادية بن خديم من هيئة الطرق وحنان أحمد من هيئة الصحة، بعد فوزهن في دور الثمانية حيث تقام المنافسات بنظام خروج المغلوب، وفازت منى السهلاوي على فاطمة يوسف من ديوا، وحنان أحمد على رزيقة خميس منطقة دبي التعليمية، ومريم الأميري على مريم آل علي من ديوا، ونادية بن خديم على نورة الشامسي من ديوا.

أما على مستوى الألعاب الجماعية، فقد نجح فريق النيابة العامة في تحقيق فوز عريض على فريق بلدية دبي 81-32، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي دبي ستارز بالمزهر، فيما نجح فريق ديوا في الفوز على فريق هيئة الطرق 55-16.

وبات لقب مسابقة السلة محصوراً بين فريقي النيابة العامة وديوا، خاصة أن كليهما له 6 نقاط من الفوز في 3 مباريات دون خسارة، وتتبقى المواجهة بينهما بعد غدٍ الخميس لحسم الصدارة، فيما يلتقي اليوم فريق هيئة الطرق مع الإقامة وشؤون الأجانب وفوز الطرق سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويمنحه المركز الثالث الذي يحتله حالياً فريق بلدية دبي برصيد 5 نقاط والذي أنهى مبارياته في البطولة، بينما خسارته ستهدي البلدية الميدالية البرونزية.