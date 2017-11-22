دبي تستضيف أكبر معرض دولي للدراجات الهوائية

دبي (الاتحاد)

ينطلق معرض دبي الدولي للدراجات الهوائية بمركز دبي التجاري العالمي يومي 12 و13 يناير المقبل، ويعتبر من أهم الفعاليات في عالم رياضة الدراجات الهوائية بالشرق الأوسط، وسط الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة التي تشهد إقامة 3 طوافات كبرى في أبوظبي ودبي والشارقة.

ويجمع المعرض أكبر وأشهر العلامات التجارية من متاجر البيع بالتجزئة، شركات تنظيم الرحلات السياحية وأندية رياضية، الدراجات الهوائية، ويتيح لكل من المحترفين والهواة التعرف على أحدث التكنولوجيا والابتكارات في رياضة الدراجات الهوائية. وتقدم دبي خدمات بمستوى عالمي لممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية تشمل مسارات الدراجات لسباقات المحترفين، ومتاجر الدراجات، فضلاً على تقويم تاريخي كامل لسباقات الدراجات الهوائية مع قائمة طويلة من أفراد الأسر الحاكمة الذين يتولون رعاية المناسبات.

بدأت الخطط الخاصة بالاشتراك في المعرض في بدايات هذا العام بالتعاون مع شركات الدراجات الهوائية من إيطاليا، ألمانيا، الهند، الصين، هونج كونج، استراليا والولايات المتحدة الأميركية. وقال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات: «دون شك إن المجتمع الإقليمي للدراجات ظل لفترة طويلة يترقب إقامة معرض لهذه الرياضة يجتمع فيه أفرادها على مستوى العالم تحت سقف واحد، وهذا ما سيقوم به معرض دبي تلبية لهذا المطلب وللإسهام بدرجة كبيرة في تعزيز رياضة الدراجات الهوائية في العالم العربي».