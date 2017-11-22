دبي تستضيف أكبر معرض دولي للدراجات الهوائية

دبي (الاتحاد)
ينطلق معرض دبي الدولي للدراجات الهوائية بمركز دبي التجاري العالمي يومي 12 و13 يناير المقبل، ويعتبر من أهم الفعاليات في عالم رياضة الدراجات الهوائية بالشرق الأوسط، وسط الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة التي تشهد إقامة 3 طوافات كبرى في أبوظبي ودبي والشارقة.
ويجمع المعرض أكبر وأشهر العلامات التجارية من متاجر البيع بالتجزئة، شركات تنظيم الرحلات السياحية وأندية رياضية، الدراجات الهوائية، ويتيح لكل من المحترفين والهواة التعرف على أحدث التكنولوجيا والابتكارات في رياضة الدراجات الهوائية. وتقدم دبي خدمات بمستوى عالمي لممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية تشمل مسارات الدراجات لسباقات المحترفين، ومتاجر الدراجات، فضلاً على تقويم تاريخي كامل لسباقات الدراجات الهوائية مع قائمة طويلة من أفراد الأسر الحاكمة الذين يتولون رعاية المناسبات.
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