4 بطولات رئيسية في نشاط البولو 2017-2018

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة جمعية البولو برئاسة علي البواردي 4 مسابقات رئيسية خلال الموسم الجديد 2017-2018، وفي مقدمتها بطولة الإمارات المفتوحة للبولو التي ينظمها نادي غنتوت خلال الفترة من 10 إلى 22 ديسمبر المقبل، وتعقبها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو التي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 19 يناير المقبل بغنتوت، كما اعتمد مجلس الإدارة تنظيم بطولة كأس دبي الفضية في الفترة من 26 يناير وحتى 9 فبراير المقبلين بمنتجع ونادي الحبتور للبولو في دبي، وسيكون مسك نشاط الجمعية بإقامة بطولة كأس دبي الذهبية في الفترة من 16 فبراير إلى 9 مارس، بملاعب منتجع ونادي الحبتور في دبي.

ناقش الاجتماع التوصية المقدمة من ناصر الشامسي رئيس لجنة الهانديكاب فيما يتعلق بتصنيف اللاعبين المحليين والمحترفين، بهدف خلق نوع من التكافؤ خلال المنافسات، كما تمت تسمية سانتياغو توريجويتر مدير المسابقات، فيما قدم نجيب خوري تصوراً بشأن حكام المباريات، وقد تم اعتماد قضاه الموسم الجديد بإشراف نخبة من حكام البولو.

وتم اعتماد شعار الجمعية الذي يرمز للعبة باللغتين العربية والإنجليزية، مع العمل على إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماع لمزيد من التواصل بين الجمعية والأندية والأعضاء، وتم الاطلاع على مسودة ميزانية الجمعية لموسم 2018.

وأوضح أن الجمعية تعمل في مصلحة اللاعبين المواطنين، والهدف في المرحلة المقبلة هو توسيع قاعدة اللعبة من خلال تشجيع اللاعبين المواطنين على المشاركة في البطولات بجانب مشاركة لاعبين من خارج الدولة، للاستفادة من خبراتهم بالاحتكاك خلال المنافسات.