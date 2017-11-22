«لولو» تنضم لرعاة «أبوظبي 2019» للأولمبياد الخاص

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للأولمبياد العالمي الخاص «أبوظبي 2019» أمس عن توقيع عقد شراكة مع سلسلة متاجر «لولو» الدولية لرعاية دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع بـ «المشرف مول» في حضور محمد الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، ويوسف علي رئيس مجموعة «لولو» الدولية ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، وعدد من مسؤولي الأولمبياد الخاص على المستويات الدولية والآسيوية والمحلية، ورؤساء اللجان الفرعية المحلية.

ووقع الطرفان على عقد الشراكة بين الطرفين لتصبح سلسلة متاجر«لولو» أول شريك تجاري للتجزئة يرعى الدورة في القرن الحادي والعشرين، وبذلك تنضم إلى مجموعة رعاة الحدث وهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وطيران الاتحاد، وطيران الإمارات.

بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة من بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أكد فيها أهمية تلك الخطوة، التي تعد رسالة لكل من يهمه الأمر من رجال الأعمال، لدعم هذا الحدث العالمي الكبير، مشيراً إلى أنه على ثقة بنجاح الحدث العالمي في أبوظبي التي تستعد بشكل كبير لإخراج الدورة في أفضل صورة، وترك بصمة كبيرة عليها في التنظيم والاستضافة على ضوء ما تملكه من مرافق مميزة، وفرق عمل محترفة، ودعم حكومي غير مسبوق.