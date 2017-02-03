عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بدعم الشرعية في اليمن

أبوظبي (وام)
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الموقف التاريخي لدولة الإمارات تجاه دعم اليمن الشقيق وشعبه والتزامها الداعم للشرعية فيه بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إليه وصون سيادته ووحدته.. مشدداً في الوقت نفسه على متانة العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس، معالي عبدالملك عبدالجليل المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية اليمني لدولة الإمارات.
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من جانبه، أعرب معالي عبدالملك المخلافي عن تقديره لدور دولة الإمارات الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الإمارات والجمهورية اليمنية.
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