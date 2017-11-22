  • الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م
  11:34    بدء اجتماع قوى المعارضة السورية في الرياض لتشكيل هيئة مفاوضات لمحادثات جنيف        11:54    تحطم طائرة للبحرية الأميركية في بحر الفلبين على متنها 11 شخصا        12:08    الجبير: حل الأزمة في سوريا يتطلب توافقا    

نيوكاسل للبيع!
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

لندن(أ ف ب)

أكدت وسائل إعلام أن سيدة أعمال بريطانية، قدمت عرضاً بقيمة 300 مليون جنيه استرليني «338 مليون يورو»، لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي الذي لم يؤكد هذا النبأ.

ويبدو أن الشركة المالية للسيدة اماندا ستافيلي «بي سي بي، كابيتال بارتنرز» التي تفاوض نيوكاسل منذ عدة أسابيع، قدمت هذا العرض لمالك النادي مايك أشلي، حسب عدة وسائل إعلام، ومنها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وكان أشلي، رجل الأعمال الذي يرأس سلسلة كبيرة من مخازن الأدوات الرياضية، اعلن في أكتوبر عن رغبته ببيع النادي، بعد 10 سنوات من ملكيته له. ودفع أشلي مبلغ 150 مليون يورو عام 2007 لشراء النادي الواقع في شمال انجلترا، وخلال 10 سنوات هبط الفريق مرتين إلى الدرجة الأولى، وصعد في كل منهما إلى الممتاز بعد عام، وآخرهما في الموسم الماضي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 