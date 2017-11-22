نيوكاسل للبيع!

لندن(أ ف ب)

أكدت وسائل إعلام أن سيدة أعمال بريطانية، قدمت عرضاً بقيمة 300 مليون جنيه استرليني «338 مليون يورو»، لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي الذي لم يؤكد هذا النبأ.

ويبدو أن الشركة المالية للسيدة اماندا ستافيلي «بي سي بي، كابيتال بارتنرز» التي تفاوض نيوكاسل منذ عدة أسابيع، قدمت هذا العرض لمالك النادي مايك أشلي، حسب عدة وسائل إعلام، ومنها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وكان أشلي، رجل الأعمال الذي يرأس سلسلة كبيرة من مخازن الأدوات الرياضية، اعلن في أكتوبر عن رغبته ببيع النادي، بعد 10 سنوات من ملكيته له. ودفع أشلي مبلغ 150 مليون يورو عام 2007 لشراء النادي الواقع في شمال انجلترا، وخلال 10 سنوات هبط الفريق مرتين إلى الدرجة الأولى، وصعد في كل منهما إلى الممتاز بعد عام، وآخرهما في الموسم الماضي.