كلوب: كوتينيو معنا!

إشبيلية (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن العمل على بقاء لاعبين بارزين مثل فيليب كوتينيو في النادي، يقع على عاتق مجلس الإدارة، في ظل تجدد تكهنات عن رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي.

وقضى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني معظم أشهر الصيف الماضي، في محاولة ضم كوتينيو دون جدوى، وقال روبرت فرنانديز المدير الرياضي للنادي الكتالوني، إن ليفربول طلب 200 مليون يورو «234.64 مليون دولار» للاستغناء عن اللاعب.

وتحدث كلوب في هذا الأمر قائلاً: لم أنشغل بتقارير وسائل إعلام إسبانية حول تجديد برشلونة لمحاولات التعاقد مع كوتينيو في يناير المقبل.

وقال المدرب الألماني: لست منشغلاً بهذا الأمر، وفرصتنا الوحيدة في النجاح تعتمد على الاحتفاظ بلاعبين جيدين في الفريق، ودورنا أن نتأكد من رغبة اللاعبين في الاستمرار في ليفربول وعدم الرحيل إلى أي مكان. وأضاف: إذا أراد لاعبون المغادرة فيمكن أن تكون لديهم أسبابهم، لكن هذه ليست مشكلتي، لأننا أمام موسم طويل، ونود تحقيق النجاح قدر المستطاع.

ولم يخض كوتينيو مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز، إلا بعد مرور شهر على انطلاق الموسم. وبعد أن استعاد لياقته سجل 5 أهداف، من بينها هدف في الفوز 3-صفر على ساوثامبتون السبت الماضي، كما صنع 4 أهداف في آخر 7 مباريات.

وتابع كلوب: فيليب معنا بنسبة 100%، وعند فتح باب الانتقالات تكثر الأقاويل، ولكن عند إغلاقه يلتزم الجميع بالعمل باحترافية.