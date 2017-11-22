كلوب: كوتينيو معنا!

إشبيلية (رويترز)
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن العمل على بقاء لاعبين بارزين مثل فيليب كوتينيو في النادي، يقع على عاتق مجلس الإدارة، في ظل تجدد تكهنات عن رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي.
وقضى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني معظم أشهر الصيف الماضي، في محاولة ضم كوتينيو دون جدوى، وقال روبرت فرنانديز المدير الرياضي للنادي الكتالوني، إن ليفربول طلب 200 مليون يورو «234.64 مليون دولار» للاستغناء عن اللاعب.
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وقال المدرب الألماني: لست منشغلاً بهذا الأمر، وفرصتنا الوحيدة في النجاح تعتمد على الاحتفاظ بلاعبين جيدين في الفريق، ودورنا أن نتأكد من رغبة اللاعبين في الاستمرار في ليفربول وعدم الرحيل إلى أي مكان. وأضاف: إذا أراد لاعبون المغادرة فيمكن أن تكون لديهم أسبابهم، لكن هذه ليست مشكلتي، لأننا أمام موسم طويل، ونود تحقيق النجاح قدر المستطاع.
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وتابع كلوب: فيليب معنا بنسبة 100%، وعند فتح باب الانتقالات تكثر الأقاويل، ولكن عند إغلاقه يلتزم الجميع بالعمل باحترافية.