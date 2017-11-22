جرانكفيست ينهي «عِقد إبرا»

ستوكهولم (رويترز)

أنهى أندرياس جرانكفيست مدافع كراسنودار، سيطرة زلاتان إبراهيموفيتش على لقب أفضل لاعب في السويد، والتي استمرت 10 سنوات دون انقطاع، بعدما فاز بالكرة الذهبية لعام 2017.

وهيمن إبراهيموفيتش الذي اعتزل اللعب الدولي بعد مشاركة مخيبة للآمال لمنتخب السويد في بطولة أوروبا 2016، على الجائزة من 2007 إلى 2016 وفاز بها إجمالاً 11 مرة. ولم يسبق لأي لاعب آخر الفوز بها أكثر من مرتين.

وقاد جرانكفيست، خليفة إبراهيموفيتش في ارتداء شارة قيادة منتخب السويد، بلاده للفوز 1-صفر على إيطاليا الأسبوع الماضي، في مجموع مباراتي الملحق الأوروبي لكأس العالم 2018.

لكن إبراهيموفيتش «36 عاماً» هداف السويد على مر العصور، والذي عاد من إصابة خطيرة في الركبة ليشارك مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت، لم يخرج خالي الوفاض من حفل توزيع الجوائز السنوي في السويد.

فقد حصل على جائزة أفضل مهاجم، بناء على أدائه مع ناديه الانجليزي.