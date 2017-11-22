تشاكا: أرسنال قادر على تجاوز فارق الـ 12 نقطة

لندن (رويترز)

قال جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال، إنه بوسع فريقه تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر، والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفاز أرسنال 2-صفر على غريمه توتنهام هوتسبير، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما يتقدم سيتي بفارق 12 نقطة، بعدما حقق فوزه الحادي عشر في أول 12 جولة، لكن تشاكا يثق في قدرة فريقه على العودة إلى سباق اللقب.

وقال تشاكا لشبكة سكاي سبورتس نيوز: أعتقد في كرة القدم كل شيء ممكن. وأضاف: مانشستر سيتي في الوقت الحالي يمر بمرحلة جيدة ويلعب بشكل رائع، بينما تهدر بقية الفرق النقاط، وهو ما لم يفعله هو، لكن من المحتمل أن يهدر النقاط أيضاً.

ونجح سيتي خلال مسيرته الرائعة في تسجيل 40 هدفاً في الدوري، واستقبل 7 أهداف فقط، ليتقدم بثماني نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

لكن تشاكا يعتقد أن سرعة سيتي ستتراجع، وحينها سينبغي على أرسنال استغلال الفرصة.

وقال تشاكا: ربما لا يستمر بنفس الطريقة الحالية، لكن تركيزنا ينصب على أنفسنا. ندرك أننا نحتاج إلى العمل، ونثق أن بوسعنا المنافسة على القمة.

وأضاف: أن شخصياً أفكر بشكل واقعي، لكني أملك أحلاماً أيضاً.. في كرة القدم كل شيء ممكن.

ويلعب أرسنال مع كولونيا في الدوري الأوروبي غداً، قبل أن يواجه بيرنلي صاحب المركز السابع في الدوري يوم الأحد.