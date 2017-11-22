اليوفي و البارسا.. حوار الكبار على مسرح «الأبطال»

تورينو (أ ف ب)

يأمل برشلونة الإسباني الاستفادة من الوضع المهزوز لمضيفه يوفنتوس الإيطالي وصيف البطل، من أجل العودة من تورينو بنقطة التعادل على الأقل، ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من دوري الأبطال، وحسم صدارته للمجموعة الرابعة، وتبقى المباراة وإن اقتربا الفريقان من الصعود حواراً بين الكبار.

ويتصدر النادي الكتالوني بفارق 3 نقاط عن عملاق تورينو قبل جولتين على نهاية الدور الأول، وستكون نقطة التعادل كافية لرجال المدرب ارنستو فالفيردي الذين يقدمون أداءً مميزاً في الدوري المحلي، حيث يتصدرون الترتيب بفارق 4 نقاط عن فالنسيا الثاني الذي يواجهه الأحد المقبل، ويحلم الفريق الكتالوني بتأمين صدارته للقمة واحتفاظه بخانة الخسارة هذا الموسم خالية.

ولا يبدو يوفنتوس قادراً فنياً أو معنوياً على تكرار سيناريو الزيارة الأخيرة لبرشلونة إلى تورينو، حين اكتسح الأخير 3-صفر في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي «تعادلا إيابا صفر/‏‏‏صفر»، وهو ما يجعلها مباراة ثأرية للبارسا، بعدما دخل في دوامة من الأزمات بعد تلك المباراة، بينما تعقدت أوضاع اليوفي عقب خسارته أمام البارسا بنفس النتيجة في افتتاح مشواره بالمجموعات.

وعانى فريق اليجري الأمرين الأحد على أرض سمبدوريا، حيث تخلف بثلاثية قبل أن يخفف الثنائي الأرجنتيني جونزالو هيجواين وباولو ديبالا، الأضرار بتسجيلهما هدفين، لكن ذلك كافيا لتجنيب فريقهما هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم.