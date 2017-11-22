450 مدرباً «وطنياً» مؤهلاً.. و149 فقط يعملون في الأندية!

مراد المصري، معتصم عبدالله (دبي)

مع بداية كل موسم على مستوى مسابقات المحترفين والهواة، يتجدد الحديث عن المدرب المواطن وموقعه على صعيد الأندية، بداية من فرق المراحل السنية وصولاً لمنافسات الفريق الأول في مسابقات المحترفين، في ظل استمرار برنامج الدورات التدريبية من اتحاد الكرة لتأهيل المدربين المواطنين، حيث تنامت الأعداد لتصل، حسب إحصاءات اتحاد الكرة الرسمية، إلى نحو 450 مدرباً مؤهلاً بمن فيهم الحاصلون على الدورات التخصصية لمدربي حراس المرمى، الصالات، واللياقة البدنية.

ويجد المتابع لخريطة توزيع المدربين المواطنين على صعيد الأندية، من جملة 549، قيد 15 مدرباً فقط على مستوى الفريق الأول في ستة من أندية المحترفين، مقابل 9 في أندية دوري الدرجة الأولى، بيد أن اللافت أن أسماء المدربين الذي يتولون مهمة تدريب الفريق الأول تقتصر على عبد العزيز العنبري مع الشارقة في المحترفين، والثنائي محمد سعيد الطنيجي (الذيد)، وسليمان حسن (مصفوت) في دوري الهواة، بجانب بدر طبيب كمدرب لفريق (دبا الحصن)، الذي يقوده الإيطالي آرينا كمدير فني.

ووصل إجمالي المدربين المواطنين الحاصلين على رخصة التدريب الاحترافية وهي أعلى شهادات التدريب المحلية إلى نحو 49 مدرباً مواطناً، نالوا رخصة الاحتراف على مدار ثلاث دورات نظمها اتحاد الكرة، الأولى في 2011 بمشاركة 19 مدرباً مواطناً، و21 مدرباً في الدورة الثانية التي نظمت بين عامي 2013- 2014، و9 مدربين في الدورة الأخيرة التي نظمت بين عامي 2015- 2016.

٪80 من مدربي «المراحل السنية» أجانب